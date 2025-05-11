С 30 мая в России ужесточают правила денежных переводов без открытия счета
С 30 мая в России вступают в силу новые ограничения на денежные переводы без открытия банковского счета, сообщила международный финансовый советник, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова агентству «Прайм».
При упрощённой идентификации можно будет переводить не более 100 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте. Это касается и электронных средств.
«Для операций свыше этой суммы потребуется полная идентификация личности», — уточнила Ермилова в беседе с агентством.
Новые правила направлены на усиление контроля за финансовыми операциями и противодействие незаконным переводам.
Ранее декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупреждал, что банки уже сейчас блокируют транзакции из-за «подозрительных» комментариев к платежам. Эксперты связывают ужесточение правил с общей тенденцией к усилению регулирования финансового сектора.