С 30 мая в России ужесточают правила денежных переводов без открытия счета

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С 30 мая в России вступают в силу новые ограничения на денежные переводы без открытия банковского счета, сообщила международный финансовый советник, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова агентству «Прайм» .

При упрощённой идентификации можно будет переводить не более 100 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте. Это касается и электронных средств.

«Для операций свыше этой суммы потребуется полная идентификация личности», — уточнила Ермилова в беседе с агентством.

Новые правила направлены на усиление контроля за финансовыми операциями и противодействие незаконным переводам.

Ранее декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупреждал, что банки уже сейчас блокируют транзакции из-за «подозрительных» комментариев к платежам. Эксперты связывают ужесточение правил с общей тенденцией к усилению регулирования финансового сектора.