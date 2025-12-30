Россиянам могут заблокировать счета почти после любого перевода денег

Некоторым жителям РФ блокируют банковские карты после того, как они переводят средства между своими счетами. В одних ситуациях финансовые учреждения замораживают некоторые транзакции, в других полностью приостанавливают движение денег, рассказали газете «Известия» юристы и аналитики.

Заблокировать россиянам могут как перевод крупных сумм самому себе, например, при перечислении зарплаты с одного банка на другой, так и маленькие транзакции, поделился специалист по банковским спорам Александр Киселев. По его данным, случаев заморозки появляется все больше.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал, что клиенты нередко жалуются на блокировку карт после отправки средств самому себе. Из-за увеличения рисков мошенничества Центробанк просит у финансовых учреждений действовать на опережение. Но нередко счета блокируют добросовестным людям.

Клиент одного из крупных российских банков пожаловался на то, что только со второго раза у него получилось вывести заработную плату на счет в ином банке. Потом у него потребовали подтвердить операцию сначала по смс, а потом по телефону с оператором.

Еще через три дня он хотел перевести отпускные. Однако ему установили лимиты по карте. Чтобы снять их, пришлось ехать в банк.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.