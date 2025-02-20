Россия потратит на чеканку монет 204 млн рублей

В 2025 году Россия выпустит более 70 млн единиц монет. На чеканку придется потратить примерно 204 млн рублей, сделал подсчет для РИА Новости научный сотрудник Института Гайдара Кирилл Черновол.

В 2016 году в РФ создали около 62,5 млн экземпляров монет. Постепенно выпуск увеличивался — примерно на 1 млн ежегодно. Поэтому в ближайшее время в стране собираются выпустить почти 73 млн экземпляров.

Если взять за основу цену чеканки монет, которая была в 2008 году, то в 2016 году выпуск стоил около 174,38 млн рублей. Соответственно, в 2025 это будет дороже — около 203,6 млн, считает Черновол. Но эти данные приблизительные.

Ранее в Центробанке РФ рассказали, почему поменяли 5 и 10-рублевые монеты на купюры. Банкноты пользуются популярностью у населения и их проще транспортировать.