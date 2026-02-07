Россия побила рекорд по продаже СПГ в ЕС в январе

РФ в январе побила рекорд по поставке СПГ в Европу и продала 2,276 млрд кубов

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в январе увеличились до исторического максимума после введения полного запрета ресурса из РФ в Евросоюзе с 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе информации европейского аналитического центра Bruegel.

В январе 2026 года ЕС приобрел у России 2,276 млрд кубометров СПГ. Это чуть больше, чем в декабре 2025 года. При этом в январе прошлого года Европа купила у РФ газа в количестве 2,05 млрд кубометров.

Продажа СПГ в Евросоюз с американского направления (Соединенные Штаты и Тринидад и Тобаго) в январе увеличилась на 18%, если сравнивать с декабрем 2025, то есть, до восьми млрд кубометров. Примерно 772 млн кубометров СПГ в январе в ЕС продали страны Африки. 571 млн кубометров ресурса закупили на Ближнем Востоке.

В январе Евросоюз приобрел СПГ в количестве 12,2 млрд кубометров. Это на 1,3% больше, чем в декабре 2025 года и на 6% выше, чем год назад.

Полный запрет на поставки российского СПГ в Евросоюз вступит с 1 января 2027 года. С сентября 2027 года ЕС перестанет покупать у РФ трубопроводный газ.

