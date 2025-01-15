Россия планирует поставлять Вьетнаму нефть и СПГ

Россия готова поставлять Республике Вьетнам сжиженный природный газ (СПГ), нефть, а также продукты переработки углеводородов. Также страна готова к развитию новых энергетических проектов, в том числе в области возобновляемой энергетики, сообщает «Интерфакс» .

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по результатам визита премьер-министра России Михаила Мишустина во Вьетнам. Стороны договорились о создании благоприятных условий для реализации нефтегазовых проектов.

Согласно документу, Россия и Вьетнам будут опираться на международное законодательство, в том числе Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Также РФ выразила готовность подключить республику к сотрудничеству с БРИКС.

«Российская сторона приветствовала активное участие Вьетнама в мероприятиях БРИКС в 2024 году и выразила готовность содействовать его подключению к этому объединению в качестве страны-партнера», — говорится в коммюнике.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал о решающем моменте для страны из-за российской нефти. Он объявил о завершении модернизации Трансальпийского трубопровода (TAL).