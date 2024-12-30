Россия компенсирует потери после отмены транзита газа через Украину за счет цены

С начала 2025 года Россия не сможет осуществлять транзит своего газа через территорию Украины из-за соответствующего отказа Киева. При этом Москва сможет компенсировать все финансовые потери последующим повышением цен на ресурс, такое мнение высказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова, пишет «Газета.ру» .

Из-за того, что Украина запретила России использовать свою территорию для транзита газа, за первые два месяца 2025 года страну ждут финансовые потери, которые в дальнейшем все равно компенсируются.

«Подобное поведение Украины будет стимулировать рост биржевых цен на газ, что впоследствии позволит России в значительной мере компенсировать потери», — высказала уверенность Борисова.

Эксперт считает, что Турция может стать альтернативой Украине. Через эту республику Москва сможет транспортировать газ в Европу. Борисова предполагает, что соответствующей договоренности получится достичь к концу I квартала 2025 года.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо попросил Евросоюз отреагировать на решение украинского президента Владимира Зеленского на запрет транзита российского газа через свою территорию. Фицо считает, что это решение негативно скажется на ЕС.