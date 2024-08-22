Россия и Китай планируют развивать сеть банковских филиалов

Россия и Китай в ходе переговоров глав правительств двух стран решили развивать и укреплять инфраструктуру для взаимных расчетов, в том числе учреждая зарубежные филиалы своих банков и открывая корреспондентские счета, сообщает газета «Ведомости» .

20 августа премьер Государственного совета Китайской Народной Республики (КНР) Ли Цян прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению российского премьер-министра Михаила Мишустина. Визит завершится 22 августа.

Страны намерены поддерживать высокий уровень доли расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других торгово-экономических операциях.

«Российско-китайские отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран», — говорится в коммюнике по итогам встречи глав правительств.

Кроме того, Москва и Пекин договорились об укреплении взаимодействия в области защиты, торговой логистики, электронной коммерцииинтеллектуальной собственности, развития лесного хозяйства, а также о наращивании сотрудничества в таможенной сфере.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на сегодня доля рубля и юаня во взаиморасчетах превысила 95%. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина опираются на традиции дружбы, которые складывались на протяжении многих веков.