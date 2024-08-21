Мишустин: доля рубля и юаня во взаиморасчетах превысила 95%

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на сегодня доля рубля и юаня во взаиморасчетах превысила 95%. По его словам, Россия и Китай создают благоприятные условия для развития предпринимательства, сообщает пресс-служба кабмина.

Государства уделяют особое внимание развитию отношений в сфере сельского хозяйства. Особый упор делается на вопросы продовольственной безопасности.

Мишустин подчеркнул, что Россия дорожит и связями в области науки, культуры, образования и спорта. Отношения стран опираются на традиции дружбы, которые складывались на протяжении многих веков.

Во время российско-китайских переговоров, которые прошли в узком составе в доме правительства, обсуждался и объем взаимной торговли. Лидеры стран поставили задачу по его увеличению. В прошлом году товарооборот составил 20 трлн рублей.

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян прибыл в Россию с официальным визитом. Он посетил Москву по приглашению Мишустина. Визит состоится 20–22 августа.