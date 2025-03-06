Роскосмос: в России разработали спутниковый модем для БПЛА

АО «Спутниковая система „Гонец“» разработало модем для передачи данных с орбиты на БПЛА, сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Устройство уже прошло сертификацию. Ожидается, что серийный выпуск начнется в самое ближайшее время. В режиме ожидания этот модем потребляет в десять раз меньше энергии, чем его предшественники.

«На сегодняшний день модем — самый малогабаритный из отечественных абонентских устройств спутниковой связи», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, спутниковый канал может также использоваться и для передачи установленной на БПЛА полезной нагрузки, что открывает новые возможности для ряда отраслей экономики.

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