Ряд крупных российских банков понизили ставки по вкладам

Газпромбанк, Альфа-банк и МКБ понизили ставки по рублевым вкладам после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщает ТАСС .

Согласно данным маркетингового агентства Marcs, Газпромбанк в период с 23 по 24 декабря принял решение о снижении ставок по рублевым вкладам на сроки от 91 до 181 дня на 0,5–1 п. п., в результате чего они составили от 21,7% до 23%. Максимальная ставка по вкладам также была снижена на 1 п. п. и составила 23%.

Альфа-банк 21 декабря скорректировал ставки по ряду рублевых депозитов, варьируя их в диапазоне от 0,4 до 2 процентных пунктов.

Московский кредитный банк пересмотрел условия по ряду вкладов, снизив ставки на 0,5–2 процентных пункта. Максимальная ставка была уменьшена на 1 п. п. и теперь составляет 24%.

При этом ВТБ, ОТП банк и Промсвязьбанк сохраняют свои позиции в отношении ставок по вкладам, не реагируя на решение ЦБ.

20 декабря совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Как решение регулятора повлияет на экономику, бизнес и граждан, читайте в материале РИАМО.