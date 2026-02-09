РФ стала нетто-экспортером сои из-за резкого падения импорта в 2-3 раза

В прошлом году РФ впервые стала нетто-экспортером соевых бобов. Это в основном произошло за счет уменьшения импорта сои, сообщает «Коммерсант» .

По одной информации импорт уменьшился вдвое, по другим — почти втрое. Падение оказалось более существенным по сравнению с экспортом, который по итогам 2025 года снизился на 8,9%.

В минувшем году впервые объем поставок соевых бобов из РФ в другие страны превысил импорт. Об этом говорится в исследовании Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Россия за год импортировала до 500 тыс. тонн соевых бобов: 245 тыс. тонн из Бразилии и 210–220 тыс. тонн из Парагвая. Это почти втрое меньше, чем в 2024 году.

В «Русагротрансе» отметили, что выявили уменьшение импорта сои более чем вдвое, до 650 тыс. тонн. Экспорт сои оказался выше — 750 тыс. тонн. В OleoScope заметили понижение импорта соевых бобов с 1,5 млн тонн в 2024 году до 666 тыс. тонн в прошлом году.

Как пояснил управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов, ранее отечественные компании закупали зарубежную ГМО-сою для переработки в шрот и поставки в Европу. Но в 2024 году на шрот из РФ начали действовать заградительные пошлины. А правительство страны разрешило ввоз ГМО-сои, только если корма идут на экспорт.

