РФ и Сербия обсудят долгосрочный договор на поставку газа

Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович отметил, что российская и сербская стороны ведут обсуждение вопроса о заключении долгосрочного договора на поставку 2,5 млрд кубометров газа в год сроком на период от 3 до 10 лет, сообщает «Прайм» .

9 мая президенты России Владимир Путин и Сербии Александар Вучич провели переговоры в Кремле. Они обсуждали в том числе и новый долгосрочный договор по поставкам газа в Сербию.

«Обеспечим стабильность рынка, чтобы не было спекуляций. То есть из РФ 8 плюс 4 млн кубометров (в сутки — ред.), эти дополнительные объемы самые рискованные для определения договором», — сказал Баятович в эфире TV Prva.

Он добавил, что еще в страну будет поставляться 2 млн кубометров в сутки из Азербайджана, и 2-3 млн куб. м из Венгрии. По его мнению, на отопительный сезон и нужный объем газа Сребия абсолютно обеспечена.

Как рассчитывает гендиректор «Србиягаз», новый договор с РФ может быть заключен до истечения срока нынешнего документа — 31 мая.