Президенты России Владимир Путин и Сербии Александар Вучич завершили переговоры в Кремле, которые продлились более часа, сообщает ТАСС .

Беседа прошла на русском языке без участия переводчика, подчеркнув особый уровень доверия между лидерами.

«Искренне ценим, что в столь знаменательный день — 80-летие Великой Победы — Вы с нами в Москве», — заявил Путин, приветствуя сербского коллегу.

По итогам встречи стороны начали переговоры о новом долгосрочном договоре по поставкам газа в Сербию. Кроме того, Вучич выразил надежду на скорый визит Путина в Белград.

«Спасибо Вам ещё раз за это торжественное мероприятие, за великолепный парад. Надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии», — сказал он.

Вучич прибыл в российскую столицу, несмотря на давление со стороны ЕС. Страны Балтии пытались воспрепятствовать его визиту, отказав в пролёте через своё воздушное пространство. Однако сербский лидер подтвердил приверженность традиционным связям с Россией.