Резиденты ОЭЗ «Дубна» представили свои разработки в рамках международного форума

Резиденты ОЭЗ «Дубна» представили свои разработки на выставке в рамках международного форума. Там можно увидеть продукцию компаний Libre Derm, Pascal, «Арома Хоум» и других, передает корреспондент РИАМО.

В течение двух дней, 3 и 4 октября, на форуме пройдет деловая программа с участием представителей бизнеса, власти и институтов развития, и финансовых организаций, состоится выставка инвестиционных проектов Московской области.

В рамках форума работает выставка резидентов ОЭЗ «Дубна», на которой можно напрямую пообщаться с производителями, задать вопросы. Компания Pascal представляет инновационные разработки шприцов с двойными иглами, компания Libre Derm рассказывает о своей продукции, предназначенной для ухода за кожей и для лечения кожных заболеваний. Кроме того, резиденты показали ароматы для дома и офиса, пищевую продукцию, технологические разработки, современную упаковку и многое другое.

Форум собрал гостей из 14 стран. Им продемонстрируют работу сервиса Single Window, который помогает инвесторам в режиме «одного окна» открывать и сопровождать бизнес в Подмосковье. В мультимедийной зоне участники форума смогут узнать об особых экономических зонах РФ и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.