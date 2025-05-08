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Reuters: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в следующем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Мы прогнозируем, что Украина получит около 17 миллиардов долларов в 2026 году и 15 миллиардов долларов в 2027 году», — отметил он.

По его словам, деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета, а также на создание резерва государственных финансов на ближайшие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться.

Ранее США уже приостанавливали поставки военной помощи Украине. Соответствующую информацию Пентагон подтверждал в марте 2025 года.

Позднее Белый дом прокомментировал ситуацию, отметив, что приостановка военной помощи нужна была для ее пересмотра.