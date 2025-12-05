сегодня в 19:31

Reuters: страны G7 и ЕС обсуждают отказ от ограничений цен на нефть из РФ

Страны G7 и Евросоюз ведут переговоры на тему отказа от ограничений цен на российскую нефть, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Стороны обсуждают замену «потолка» цен на энергоресурсы из РФ полным запретом на доступ России к услугам морских перевозок нефтепродуктов. Их цель — снизить доходы страны от экспорта нефти.

Данную меру могут включить в следующий санкционный пакет Евросоюза.

Ранее стало известно, что стоимость российской нефти Urals рухнула в ноябре. Она упала до 44,87 доллара за баррель, таким образом оказавшись ниже потолка цен Евросоюза.

