Reuters: НПЗ Индии впервые закупили нефть в Гайане

Как пишет Reuters, такая сделка была заключена впервые.

Поставка черного золота запланирована на конец декабря 2025 года или начало января 2026 года, рассказали источники издания.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сказал, что Индия в ближайшее время завершит процесс отказа от приобретения нефти у России. Но после окончания украинского конфликта поставки возобновятся. При этом в самой Индии не знают о том, что страна отказалась от нефти из РФ.

