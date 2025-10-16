Энергетик Фролов: Индия отказалась от нефти РФ, но не знает об этом

На Западе заявили, что Индия отказывается от нефти из РФ, но в самой стране об этом ничего не знают. России удалось приспособиться к санкциям иностранных государств на экспорт энергоносителей, и этого она добилась не аврально, а планово, сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Как бы не пытались давить на нашу нефтянку, как бы не пытались ограничивать поставки нефти — не получается, нашу нефть покупают», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

России удалось расширить географию продаж нефти. Этого страна добилась, благодаря длительной работе. В соответствии с ней возводился нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан», считает Фролов.

По его словам, на фоне этого, а также желания партнеров РФ зарабатывать вместе, появилась возможность переориентироваться на новые рынки.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Индия в ближайшее время завершит процесс отказа от приобретения нефти у России. Однако после окончания конфликта между Украиной и РФ поставки возобновятся.

