Reuters: «Газпром» частично прекратил поставлять газ в ЕС через Украину

Российская компания «Газпром» начала сокращение объема транспортировки газа в ЕС через территорию Украины 31 декабря. Об этом сообщает « Фонтанка » со ссылкой на Reuters.

«Газпром» принял такое решение из-за того, что закончился срок пятилетнего договора Москвы и Киева, согласно которому ресурс поставлялся в ЕС на протяжении почти трех лет спецоперации. Если новое соглашение не будет подписано, поставки могут полностью прекратиться 1 января.

Украина не стала начинать переговоры о подписании нового договора о поставках.

Большая часть газовых маршрутов из РФ в ЕС не используются по назначению. Среди них «Ямал-Европа», который идет через территорию Белоруссии, и «Северный поток», пролегающий по дну Балтийского моря, получивший повреждения в 2022 году.

Ранее сообщалось, что на Украине в четыре раза увеличатся тарифы на прокачку газа в 2025 году.