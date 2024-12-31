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На Украине в четыре раза вырастут тарифы на прокачку газа в 2025 году

Национальная комиссия Украины по энергетике решила повысить тариф на прокачку газа в четыре раза с 1 января 2025 года, сообщает издание « Страна ».

Тариф возрастет с 160 гривен до 660 гривен за 1 тыс. кубометров.

Это объясняется прекращением транзита российского газа, потери от которого должны будут компенсировать внутренние потребители.

Гендиректор оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа отметил, что в этом году 85% дохода — это транспортировка российского газа, а 15% — это то, что «остается от внутренних заказчиков».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо попросил Евросоюз отреагировать на решение украинского президента Владимира Зеленского на запрет транзита российского газа через свою территорию. Фицо считает, что это решение негативно скажется на ЕС.