Реклама в Сети принесла букмекерам значительный рост доходов

Чистая прибыль у букмекеров увеличилась в 2-3 раза благодаря рекламе в Сети

Масштабная реклама букмекеров в Сети, а также спонсорские контракты показали свою результативность. Крупнейшие игроки в данном сегменте отечественного рынка отчитались о кратном росте доходов, сообщает РБК .

Чистая прибыль у букмекеров за год увеличилась в 2-3 раза.

Также в прошлом году букмекеры увеличили расходы на маркетинг и продвижение. В России действуют законодательные ограничения, по которым реклама ставок может транслироваться на определенных ресурсах.

В 2023 году выручка юрлица букмекера «Фонбет» была 435,6 млрд рублей (вдвое превышает показатели 2022 года), юрлица букмекера Winline — 277,3 млрд рублей (в 6,5 раза больше), управляющего букмекером BetBoom — 3 млрд рублей (почти в 3 раза), юрлица «Лиги Ставок» — 96,2 млрд рублей (рост на 34%), управляющего OlimpBet — 52 млрд рублей (рост на 58,8%).

Букмекеры считают, что главной причиной увеличения их доходов является повышение инвестиций в рекламу.