Реальный уровень назначаемых пенсий в 2024-м не достиг уровня 2023-го года

В новом обзоре от ассоциации российских банков указано, что реальный уровень пенсий в 2024-м не достиг уровня 2023 года. Обещания улучшить положение пенсионеров перенесли на 2025 год, сообщает «Коммерсант» .

Аналитики ассоциации подсчитали, что в ноябре 2024 года реальный уровень пенсий составлял 98,7% от показателей, зафиксированных годом ранее. Согласно данным центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в октябре прошлого года реальные пенсии были на 1,5% меньше, чем годом ранее. Аналитики отталкивались от общего индекса потребительских цен.

При этом в ЦМАКП полагают, что реальные пенсии нужно рассчитывать на основе «инфляции для бедных». Авторы расчетов отметили, что из-за быстрого роста цен на продовольствие уровень жизни населения снижается. В октябре прошлого года пенсии с учетом инфляции для бедных были на 5% ниже, чем в 2023 году.

С января 2025 года пенсии проиндексировали на 7,3%. В феврале выплаты снова повысят для компенсации всей инфляции 2024 года, которая может составить 9,8%.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что размер пенсии напрямую зависит от трудового стажа и количества пенсионных коэффициентов. Для пенсии в 50 тыс. рублей на сегодняшний день требуется, чтобы накопительная часть составила 41272,28 рубля. Это означает, что гражданин должен в течение почти 30 лет получать зарплату, равную накоплению 10 пенсионных коэффициентов.