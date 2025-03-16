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Реальные зарплаты в Южной Корее не восстанавливаются уже три года

Реальные зарплаты в Южной Корее не растут на протяжении уже трех лет. Хоть в 2024 году они увеличивались, уровень до сих пор ниже, чем в 2021 году, сообщает РИА Новости .

Реальные зарплаты в стране не увеличиваются, прежде всего, из-за санкций против России. Они привели к падению экспорта и, как следствие, уменьшению доходов, увеличению расходов местных производителей.

Также в Южной Корее быстро проводится роботизация. Из-за этого низкоквалифицированная рабочая сила меньше пользуется спросом.

Еще в стране много молодых людей, окончивших университеты, и требующих слишком высокий уровень зарплаты. Удовлетворять эти просьбы большинство работодателей не готовы.

Ранее сообщалось, что большинство компаний в РФ собираются увеличивать зарплаты в 2025 году.