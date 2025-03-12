Опрос «Б1»: большинство компаний в России планирует повышать зарплаты

Опрос консалтингово-аудиторской компании «Б1» показал, что 86% российских компаний планируют пересмотреть зарплаты сотрудников в 2025 году. Медианный темп увеличения составит 10%, сообщает РБК .

Более половины опрошенных организаций не планируют менять количество сотрудников. Под сокращения попадут работники 6% компаний. 12% еще не приняли решение по вопросу зарплат, а 2% не имеют подобных планов.

В опросе приняла участие 131 компания. В основном это представители крупного бизнеса. У половины респондентов годовая выручка превышает 50 млрд руб. Они работают в различных сферах.

Ранее стало известно, что средняя пенсия в России составляет менее одной третьей от зарплаты. Побит рекордный минимум 2017 года, заявили в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов.