Сокращение экспорта нефти и газа из Норвегии создает новые перспективы для России на европейском энергетическом рынке. По мнению главы аналитического отдела ICIS Андреаса Шредера, такое положение дел может привести к росту влияния РФ и усугубить геополитическую напряженность в регионе, сообщает «Царьград» .

Согласно данным Норвежского шельфового директората, ожидается снижение объемов поставок, что обусловлено политикой нынешнего правительства страны, нацеленной на отказ от зависимости от ископаемых ресурсов.

«Закат для Норвегии — это рассвет для России», — отметил Шредер.

Такое изменение ситуации может привести к возрождению интереса европейских стран к российским энергетическим ресурсам, особенно на фоне растущих цен на газ. Это создаст основу для более тесного сотрудничества между Россией и рядом дружественных ей стран, например, Словакией и Венгрией.

Уменьшение норвежского экспорта также усилит позиции РФ на мировом газовом рынке, что представляет собой «геополитический вызов» для Европы, вынуждая правительства стран адаптироваться к новым условиям.