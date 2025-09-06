Работодателям разрешат платить сотрудникам до 1 млн рублей за рождение ребенка

Председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что со следующего года работодатели получат возможность выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей за рождение ребенка, а выплата не будет облагаться налогами, сообщает РИА Новости .

«С 2026 года они (работодатели-ред.) могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно до миллиона можно будет получить выплату за ребенка», — сказал Абрамов на Восточном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что сегодня российский бизнес проявляет креативный подход к разработке мер по повышению рождаемости.

Эксперт добавил, что для бизнеса выгодно нанять опытного и проверенного сотрудника, предоставить ему возможность уйти в декретный отпуск, оказать максимальную поддержку, тем самым повысить его лояльность и как можно скорее вернуть на работу.

Ранее эксперт назвал причины отказа молодежи от рождения детей. Согласно данным ВЦИОМ, около 20% представителей поколения Z в России не хотят иметь детей, а еще 10% ориентированы лишь на одного ребенка.