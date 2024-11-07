Путин: Россия не борется с долларом
Россия создает новые экономические инструменты, не выступая против доллара
Россия создает новые экономические инструменты, не выступая против доллара, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Наше предложение не направлено на борьбу с долларом. Мы просто в ответ на вызовы времени, в ответ на новые тенденции развития мировой экономики думаем над созданием новых инструментов", - указал глава государства.
Ране Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и заявил, что готов к контактам с новой американской администрацией.
Также глава государства назвал "анахронизмом" существование НАТО.