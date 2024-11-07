Путин: Россия не борется с долларом

Россия создает новые экономические инструменты, не выступая против доллара, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Наше предложение не направлено на борьбу с долларом. Мы просто в ответ на вызовы времени, в ответ на новые тенденции развития мировой экономики думаем над созданием новых инструментов", - указал глава государства.

Ране Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и заявил, что готов к контактам с новой американской администрацией.

Также глава государства назвал "анахронизмом" существование НАТО.