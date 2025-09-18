Путин рассказал о судьбе семейной льготной ипотеки

сегодня в 17:29

Семейная льготная ипотека в России будет сохранена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций партий Госдумы. По его словам, льготная ипотечная ставка должна сохраняться для определенных категорий граждан и территорий, сообщает ТАСС .

«Но льготы-то мы сохраняем. <…> И семейную ипотеку мы сохраняем. <…> Тем не менее определенным категориям граждан, определенным территориям эта льготная ставка ипотеки должна сохраняться. Это точно совершенно», — заявил российский президент.

Путин также попросил депутатов обратить внимание на эту тему во время обсуждения вопросов бюджета.

По мнению президента, российским властям необходимо стремиться «к подавлению инфляции». Также нужно «привести в должное состояние» банковские ставки, в том числе ипотечные, подчеркнул Путин.

Тем временем Владимир Путин прокомментировал проблему миграции, назвав этот вопрос «очень чувствительным» для россиян.

