Путин призвал не допускать охлаждения экономики до уровня криокамеры

Охлаждение экономики России неизбежно, однако необходимо не допускать переохлаждения, как в криокамере, заявил президент России Владимир Путин на съезде РСПП. По словам главы государства, в этом вопросе необходимо действовать «очень-очень аккуратно», сообщает РИА Новости .

«Надо, чтобы на практике все было как задумано. Чтобы не было излишнего охлаждения, как в криокамере, а потихонечку чтобы все было», — напутствовал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В ходе выступления президент также заявил о возможном возвращении западных компаний в Россию. Вместе с тем Путин поручил правительству внимательно следить за сделками по возвращению тех представителей западного бизнеса, которые уходили, «хлопая дверью».

Путин добавил, что против России ввели 28 595 санкций. Несмотря на это, российский бизнес научился работать в условиях давления, запустил альтернативные механизмы сотрудничества с иностранными партнерами.