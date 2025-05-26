Путин призвал «душить» западные IT-сервисы

Необходимо «душить» зарубежные IT-сервисы, которые объявили об уходе из России, но не полностью покинули рынок и продолжают зарабатывать на территории страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с предпринимателями, сообщает ТАСС .

Путин подчеркнул, что Россия не выгоняла иностранный бизнес со своего рынка. Власти предоставляли зарубежным компаниям «максимально благоприятные» условия для работы, однако иностранцы «пытаются нас душить», отметил президент.

«Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все», — заявил глава России.

В ходе встречи с предпринимателями Путин также заявил, что экономика России вышла на четвертое место в мире по паритету покупательной способности.