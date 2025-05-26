Путин заявил о выходе российской экономики на четвертое место в мире по ППС

Российская экономика стала четвертой в мире по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями. По словам главы государства, экономический сектор страны рос опережающими темпами, несмотря на «далеко не тепличные, а весьма сложные условия», сообщает ТАСС .

«То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

Российский президент также обратил внимание, что в 2023 году экономика страны выросла на 4,1%, а в 2024 году — на 4,3%. Это хороший показатель, подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что «мягкая посадка» российской экономики позволит Центробанку снизить ключевую ставку. Путин называл высокую инфляцию одной из ключевых проблем экономики РФ.