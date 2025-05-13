«Мягкая посадка» экономики: Путин высказался о высокой инфляции в РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что «мягкая посадка» российской экономики позволит Центробанку снизить ключевую ставку, сообщает газета «Известия» .

Одной из главных проблем для сегодняшней российской экономики он назвал высокий уровень инфляции. Глава государства отметил, что в этом случае важно «придавить» инфляцию таким образом, чтобы не заморозить саму экономику.

«Необходимо осуществить такую мягкую, небольшую „посадку“ (экономики — ред.), которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центральный банк понизил бы ключевую ставку», — заявил Путин.

На заседании 25 апреля Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений — на уровне 21% годовых.