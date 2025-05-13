«Мягкая посадка» экономики: Путин высказался о высокой инфляции в РФ
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Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что «мягкая посадка» российской экономики позволит Центробанку снизить ключевую ставку, сообщает газета «Известия».
Одной из главных проблем для сегодняшней российской экономики он назвал высокий уровень инфляции. Глава государства отметил, что в этом случае важно «придавить» инфляцию таким образом, чтобы не заморозить саму экономику.
«Необходимо осуществить такую мягкую, небольшую „посадку“ (экономики — ред.), которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центральный банк понизил бы ключевую ставку», — заявил Путин.
На заседании 25 апреля Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений — на уровне 21% годовых.