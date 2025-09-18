Путин предложил отменить в РФ патенты для трудовых мигрантов
Фото - © РИА Новости
Глава государства Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме предложил подумать над темой отмены в стране патентной системы для трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости.
Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в ходе выступления высказал предложение отменить патентную систему для трудовых мигрантов.
«Надо подумать. Здесь она широко применяется. Я ничего не исключаю», — сказал президент.
Он добавил, что просит депутатов вместе с коллегами проработать данный вопрос.
Ранее Путин подчеркнул, что миграция — очень чувствительная сфера для граждан.
