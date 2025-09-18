сегодня в 18:21

Путин предложил отменить в РФ патенты для трудовых мигрантов

Глава государства Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме предложил подумать над темой отмены в стране патентной системы для трудовых мигрантов, сообщает РИА Новости .

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в ходе выступления высказал предложение отменить патентную систему для трудовых мигрантов.

«Надо подумать. Здесь она широко применяется. Я ничего не исключаю», — сказал президент.

Он добавил, что просит депутатов вместе с коллегами проработать данный вопрос.

Ранее Путин подчеркнул, что миграция — очень чувствительная сфера для граждан.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.