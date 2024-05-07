Путин поручил повышать МРОТ опережающими темпами

Путин поручил повысить МРОТ до 35 тыс рублей к 2030 году

Российский президент Владимир Путин поручил доложить до 15 марта 2025 года о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, к 2030 году правительство должно увеличить размер МРОТ более чем вдвое по сравнению с суммой, которая установлена в прошлом году. Таким образом, минимальный размер оплаты труда в России может составить около 35 тыс. рублей.

Ответственным назначается исполняющий обязанности председателя правительства РФ Михаил Мишустин.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Во вторник Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российское правительство сложило с себя все полномочия перед вновь избранным главой государства. Владимир Путин подписал документ. Процедура формирования нового состава правительства РФ начинается с назначения председателя.