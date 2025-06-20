Путин ответил на вопрос о том, убивает ли украинский конфликт экономику России
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Украинский конфликт не убивает экономику России, она устойчива, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает РБК.
Российский лидер, отвечая на вопрос о том, убивает ли украинский конфликт экономику России, процитировал американского писателя Марка Твена.
«Как в свое время известный писатель говорил: слухи о моей смерти сильно преувеличены, да? Вот в данном случае то же самое», — сказал президент.
Он подчеркнул, что российская экономика «устойчивая, надежная». Президент надеется, что такой сценарий будет и в дальнейшем.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.
Ранее президент РФ отметил, что инфляция в РФ снизилась до 9,6% благодаря действиям ЦБ и правительства. Он также добавил, что ВВП страны рос темпами выше среднемировых и прибавлял более 4% ежегодно.