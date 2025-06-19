Путин отреагировал на отказ ФРГ от российского газа шуткой про кондуктора

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Путин заявил, что не может рационально объяснить отказ Германии от газа из РФ

Российский президент Владимир Путин пообщался с руководителями ведущих мировых СМИ. В ходе встречи лидер РФ уделил внимание отказу Германии от российского газа, заявив, что не может дать данному решению рациональное объяснение, а также пошутил про кондуктора, пишет «Царьград» .

Путин напомнил, что как только Германия отказалась от российского газа, серьезные проблемы появились у производителей Volkswagen и Porsche. Также с трудностями столкнулись немецкая стекольная промышленность и сфера удобрений.

Российский лидер задался вопросом, зачем нужно было вводить ограничения, которые вредят собственному рынку Германии.

«Назло кондуктору куплю билет и не поеду — так, что ли? Чушь какая», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Путин.

Во время разговора обсуждали в том числе и конфликт на Украине. Путин заявил, что Украина сама развязала боевые действия.