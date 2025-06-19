Путин: Россия не начинала боевые действия на Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами изложил позицию России по украинскому конфликту, подчеркнув, что Москва не начинала боевые действия, а предпринимает меры для их завершения.

В беседе с корреспондентом Associated Press российский лидер напомнил, что украинская сторона первой развязала войну на своей территории, используя тяжелую технику и авиацию против населения Донбасса, и эти факты, по его словам, сознательно замалчиваются международным сообществом.

Глава российского государства обозначил ключевую цель операции — нейтрализацию угроз национальной безопасности.

«Мы не можем допустить сохранения на украинской территории вооруженных формирований, представляющих долгосрочную опасность для России», — заявил он.

Отвечая на обвинения в ударах по гражданской инфраструктуре, Путин категорически опроверг эти утверждения.

«Все наши удары носят точечный характер и направлены исключительно на военные объекты, включая предприятия оборонного комплекса», — отметил глава государства.

Президент напомнил, что с 2014 года Россия неоднократно пыталась мирными средствами добиться прекращения боевых действий в Донбассе, однако эти инициативы, по его словам, систематически блокировались Киевом при поддержке западных стран.