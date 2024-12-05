Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями

сегодня в 21:12

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому обновился порядок платежей за отечественный газ от иностранных покупателей, сообщает Kp.ru .

Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Согласно указу, иностранный покупатель для оплаты поставки природного газа переводит средства в рублях на счет, открытый российским поставщиком в уполномоченном банке.

Из документа следует, что обязательство по оплате будет считаться выполненным с момента поступления денежных средств в размере, соответствующем сумме обязательств в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку газа.

Кроме того, обязательство может быть полностью или частично погашено путем взаимозачета требований, возникших из договоров, связанных с поставкой газа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона найдет варианты для оплаты газа европейскими странами после введения санкций США против Газпромбанка.