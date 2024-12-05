Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями
Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому обновился порядок платежей за отечественный газ от иностранных покупателей, сообщает Kp.ru.
Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.
Согласно указу, иностранный покупатель для оплаты поставки природного газа переводит средства в рублях на счет, открытый российским поставщиком в уполномоченном банке.
Из документа следует, что обязательство по оплате будет считаться выполненным с момента поступления денежных средств в размере, соответствующем сумме обязательств в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку газа.
Кроме того, обязательство может быть полностью или частично погашено путем взаимозачета требований, возникших из договоров, связанных с поставкой газа.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона найдет варианты для оплаты газа европейскими странами после введения санкций США против Газпромбанка.