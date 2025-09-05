Путин: чем большую зарплату получают россияне, тем лучше

Российский президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании в рамках ВЭФ сказал, что, чем большую зарплату получают люди, тем лучше, сообщает РИА Новости .

Поо его словам, если будет много денег, то человек сможет больше покупать. Таким образом, на рынке продукция будет более востребованной. Люди, как правило, покупают товары отечественного производства.

«Это позитивный фактор экономического характера», — добавил Путин.

Ранее президент РФ во время выступления на ВЭФ сказал, что в России должна быть экономика высоких зарплат. Такая цель стратегии государства, и ее уже воплощают.