сегодня в 09:40

Путин заявил, что в России должна быть экономика высоких зарплат

Экономика в РФ в будущем должна стать экономикой высоких зарплат. Это основная цель стратегии государства, которая сейчас воплощается, рассказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС .

Развитие Арктики, Дальнего Востока, формирование экономики будущего должны улучшать благополучие жителей РФ и увеличивать их прибыль. Постепенно должна меняться занятость в пользу высокооплачиваемых квалифицированных рабочих мест, отметил Путин.

В этом смысл стратегии, которую воплощают в жизнь власти РФ. В стране должна появиться экономика высоких зарплат, подчеркнул президент. Он добавил, что за 10 лет средняя зарплата на Дальнем Востоке увеличилась в 2,5 раза.

В 2024 году номинальная заработная плата составила более 100 тыс. рублей ежемесячно. Уровень безработицы в регионе упал до 2,4%.

10-й Восточный экономический форум проводится во Владивостоке. Он идет с 3 по 6 сентября.