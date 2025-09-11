Психологический рубеж пробит: курс евро превысил 100 рублей

В четверг утром курс евро на торгах преодолел отметку в 100 рублей, сообщает ProFinance.Ru .

По данным на 10:00, европейская валюта торговалась на уровне 100,023 рубля, прибавив в цене 0,69%.

Таким образом рубль продолжает быстро падать по отношению к основным мировым валютам.

Накануне Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг. Евро подорожал по отношению к российской валюте — с 98,0336 рубля до 99,8246 рубля.

Ранее председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опора России», гендиректор инвесткомпании «Диалот» Егор Диашов дал прогнозы, как будет развиваться ситуация с рублем осенью. По мнению экспертов, наиболее вероятен базовый сценарий, при котором доллар будет стоить от 85 до 95 рублей. Есть также вероятности более оптимистичного и более пессимистичного сценариев.