Производство вентиляционного оборудования получило разрешение на ввод в Балашихе

Компания «ЯЛКА», резидент индустриального парка «Демидов», завершила реализацию первого этапа строительства производственно-административного комплекса в Балашихе. Предприятие займется производством оборудования для систем вентиляции и холодоснабжения. Компания получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Объем инвестиций в строительство комплекса составляет 130 млн рублей, будет создано 50 рабочих мест. Комплекс будет состоять из двух производственных зданий общей площадью 2,8 тыс. кв м и одного административного. Стройка будет проходить в три этапа. Первый — строительство одного из производственных зданий площадью более 1,4 тыс. кв. м — завершен. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2026 году», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «ЯЛКА» создана в 2013 году. Основное направление деятельности предприятия — разработка и производство оборудования для систем вентиляции и холодоснабжения, противопожарного оборудования.

Оборудование для систем вентиляции применяется во всех отраслях строительства, начиная от социальных объектов и жилья, заканчивая производственными зданиями и технологическими процессами на предприятиях. Клиентами компании являются государственные и частные заказчики на социальных объектах медицинских и образовательных учреждений, застройщики, предприятия, в том числе московский метрополитен.

Подобрать площадку для реализации проекта в Подмосковье можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.