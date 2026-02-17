сегодня в 12:46

Производители Подмосковья смогут представить продукцию на выставке в Таиланде в мае 2026 года

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает производителей региона принять участие в международной выставке THAIFEX Anuga Asia 2026, которая пройдет с 26 по 30 мая в Бангкоке, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

THAIFEX Anuga Asia 2026 — международная специализированная выставка, объединяющая ведущие компании в сфере производства продуктов питания и напитков. Мероприятие позволит участникам расширить географию поставок, ознакомиться с тенденциями рынка, изучить новейшие технологии и наладить деловые контакты с зарубежными партнерами.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области профинансирует аренду выставочных площадей, регистрационные сборы и застройку коллективного регионального стенда. Расходы на перелет и проживание участники оплачивают самостоятельно.

Для участия в делегации необходимо подать заявку на сайте до 23 февраля включительно. Дополнительная информация о международных мероприятиях для экспортеров доступна на сайте фонда. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.