Продажи смартфонов в России упадут по итогам 2024 года

По данным экспертов, продажи смартфонов в России по итогам текущего года могут упасть относительно показателя 2023 года. Такой вариант не исключается, сообщает РБК .

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин спрогнозировал, что продажи смартфонов в этом году составят около 29 млн штук. Год назад этот показатель составил 32,5 млн. Таким образом, продажи по итогам текущего года снизятся на 10,8% по сравнению с прошлым годом. В следующем году при оптимистичном сценарии показатель должен составить 28–29 млн смартфонов.

Бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк считает, что продажи в штуках могут снизиться на 1,5–2%. По его данным, за январь–ноябрь 2024 года в РФ продали 27 млн устройств. Это на 1,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Он добавил, что в первый осенний месяц падение составляло 15% в штуках и около 10% в деньгах. Падение происходило на протяжении всего третьего квартала. При этом в ноябре темпы снижения продаж усилились.

Опрошенные эксперты считают, что возможное падение продаж смартфонов — это нормально, так как в 2023 году спрос на устройства был повышен, а сейчас идет стабилизация рынка. Также падение продаж смартфонов может стать следствием повышения ключевой ставки.

Ранее стало известно, что розничные продажи алкоголя в России стали максимальными с 2017 года. За январь–ноябрь текущего года объем проданной продукции составил 201,7 млн декалитров (дал).