Розничные продажи алкоголя в России стали максимальными с 2017 года

В январе–ноябре текущего года в России розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) достигли максимальных показателей за последние семь лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Так, в текущем году за этот период общий объем купленной продукции составил 201,7 млн декалитров (дал). Это на 0,2% выше, чем годом ранее и на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Розничные продажи в сегменте крепкого алкоголя (водки) также увеличились за семь лет. Так, в текущем году они составили 68,7 млн дал, семь лет назад они были 59,7 млн дал. При этом за год, по сравнению с январем-ноябрем 2023 года, прирост составил 0,7%.

Объем розничных продаж коньяка за 11 месяцев 2017 года был 8,6 млн дал. В текущем году он составил 12,5 млн дал. Прирост в сравнении с 2023 годом — 3%.

Объем розничных продаж вина в текущем году составил 18,1 млн дал, тихого вина — 51,4 млн дал. Также выросли продажи ликеро-водочных изделий, до 14,7 млн дал, и «других спиртных напитков», до 12,5 млн дал.

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