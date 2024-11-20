Новая премиальная водка «Золотая Россия» появилась на рынке

ГК «Руст» представила новый премиальный продукт — водку «Золотая Россия». Разливают ее на заводе «Русский стандарт» в Санкт-Петербурге, сообщает «Коммерсант» .

«Золотая Россия» продается в крупных ретейлерах, включая Metro и «Магнит». Водка позиционируется как премиальная. В Metro одна бутылка 0,5 л. стоит 789 руб. До конца года ГК «Руст» планирует реализовать более 100 тыс. бутылок.

Как отметили в компании, премиальный сегмент сейчас укрепляется в России. Так, например, другой производитель — Ladoga — в этом году начал разлив еще одной дорогой водки — Romanov.

За 10 месяцев 2024 года продажи премиальной водки выросли на 45% в годовом выражении. Сейчас на нее приходится 38% от общего объема реализации.

В Ladoga объяснили спрос на премиальную водку тем, что стоимость этой продукции в категории массмаркет увеличилась. Кроме того, запускать массовые бренды стало сложнее.

В целом российские потребители стали переключаться на более дорогие продукты. Не исключается, что премиальную водку используют как подарок. При этом маржинальность дорогой продукции выше, чем бюджетной.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще пить отечественный алкоголь вместо зарубежного, так как он лучше и дешевле.