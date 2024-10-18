«Лучше и дешевле»: россияне стали чаще пить отечественный алкоголь вместо зарубежного

Потребление отечественного алкоголя растет в России, а импортной продукции — сокращается. В этом году в стране ожидается максимальное потребление спиртного, сообщает ТАСС .

По словам статс-секретаря — замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, потребление импортного алкоголя в стране сокращается. Ему на смену приходит отечественное спиртное. В 2024 году в РФ прогнозируется максимальное потребление алкоголя за последние три года — 84 млн дал.

Сазанов напомнил о мерах защиты внутреннего рынка. Всего было три волны введения таковых. Первая была в августе прошлого года, когда были повышены импортные пошлины на винодельческую продукцию с 12,5% до 20%. После этого было зафиксировано снижение импорта спиртного.

В 2023 году производство алкоголя в РФ было на уровне 191,7 млн дал. В I квартале текущего года оно выросло и достигло 42,7 млн дал.

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