Продажи мясных консервов в РФ резко выросли

Спрос на мясные консервы в РФ значительно увеличился. За год количество натуральных продаж в рознице выросло на 18,5% по сравнению с прошлым годом из-за снижения спроса на товары из рыбы, сообщает « Коммерсант ».

В 2024 году спрос в этой категории, наоборот, уменьшался. Тогда натуральные продажи мясных консервов снизились на 0,9%.

Больше всего среди продуктов спрос вырос именно на мясные консервы. Так, натуральные продажи консервированных грибов увеличились всего на 11,3%, рассказали в «Нильсен».

Ранее в Екатеринбурге в обороте обнаружили почти 218 тонн рыбных консервов, которые представляют опасность для здоровья.