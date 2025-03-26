Проблемы в работе СБП устранили, сервисы работают штатно

Денежные переводы по системе быстрых платежей (СБП) снова доступны для россиян. Сбой в работе успешно устранен, сообщает РИА Новости .

Национальная система платежных карт (НСПК) заявила, что специалисты провели восстановительные работы. Они устранили трудности в обработке операций через СБП.

Все сервисы работают в штатном режиме с 11:32 по московскому времени.

В среду утром россияне стали массово жаловаться на проблемы в работе СБП. В приложениях российских банков временно были недоступны денежные переводы по системе.

Роскомнадзор объяснил возникшие проблемы сбоем в работе инфраструктуры НСПК.