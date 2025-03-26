Проблемы в работе СБП устранили, сервисы работают штатно
НСПК: сервисы СБП заработали в штатном режиме
Фото - © Фотобанк Лори
Денежные переводы по системе быстрых платежей (СБП) снова доступны для россиян. Сбой в работе успешно устранен, сообщает РИА Новости.
Национальная система платежных карт (НСПК) заявила, что специалисты провели восстановительные работы. Они устранили трудности в обработке операций через СБП.
Все сервисы работают в штатном режиме с 11:32 по московскому времени.
В среду утром россияне стали массово жаловаться на проблемы в работе СБП. В приложениях российских банков временно были недоступны денежные переводы по системе.
Роскомнадзор объяснил возникшие проблемы сбоем в работе инфраструктуры НСПК.