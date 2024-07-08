Приток капитала в криптофонды возобновился на фоне падения рынка

В первую неделю июля в криптофонды снова начали поступать средства, несмотря на падение рынка, в последние три недели инвесторы в основном только выводили средства, пишет РБК .

Аналитики компании CoinShares отслеживают балансы как спотовых, так и фьючерсных ETF, работающих в разных странах, в том числе в Канаде, США и Германии. До 1 июля в течение трех недель инвесторы активно выводили средства, но в настоящее время ситуация начала меняться.

В криптофонды снова поступает капитал. С 1 по 7 июля общий приток в биткоин-фонды составил 398 млн долларов. В день падения крипторынка, которое зафиксировали 5 июля, по результатам торгов в криптофонд поступило 130 млн долларов.

«Снижение цен (на криптовалюты - ред.), вызванное возможными продажами биткоина кредиторами обанкротившейся биржи Mt. Gox, а также продажей конфискованных монет правительством Германии, вероятно, рассматривается некоторыми инвесторами как возможность для покупки», — написали в отчете эксперты.

Ранее сообщалось, что некоторые компании решили разблокировать криптовалюту на 350 млн долларов. Речь идет в том числе о компаниях Worldcoin, Arbitrum и StarkNet.